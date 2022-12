:

Jaren geleden een bewuste keuze voor Google gemaakt. Daarvoor handelde ik mijn eigen email zelf af (ik gebruik al Unix systemen sinds 84, system V, Irix, OSF etc daarna SuSE en tegenwoordig alles met Debian en Ubuntu). Ook had ik tot 2008 een webserver in de lucht. Het aantal pogingen om een binnen te komen was minimaal 6000 keer per UUR... (ftp, email, MS sh*t). En nee ik ben geen ITer maar een Delftsch ingenieur. Door de keuze van Google hoef ik mij geen zorgen meer te maken (ook Gmail toegang in China). De webserver host een externe partij. Bij mij zelf draait alles op GNU/Linux (laatste MS Office kwam op een laptop mee die W98 draaide). De Kamer van Koophandel schat dat jaarlijks een derde !!! van alle bedrijven met een vorm van cybercrime te maken heeft of krijgt. Ben al meer dan 25 jaar een zelfstandig raadgevend ingenieur (in het begin ook met personeel).en heb nog nooit IT problemen gehad. Mijn computers rekenen.