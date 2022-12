Uitstekend gewerkt door de webcare van *checks notes* de Raad van State. Iemand twittert een screenshot van een google resultaat (op 4, als je googlet naar "Hanna Sevenster D66") dat leidt naar de pagina van een middelbare school waar toevallig een lid van de Raad van State en een politica van D66 op hebben gezeten en het twitteraccount van onze hoogste bestuursrechter vereert dat met een reactie UIT HET HART. Strikt genomen is het trouwens niet "Idioot slecht geknipt en geplakt om desinformatie te verspreiden" maar gewoon wat je krijgt als je mensen die krankzinnig en totaal doorgeslagen (mag je dat nog zeggen?) zijn loslaat op het internet. Logisch dat de Raad van State daar helemaal klaar mee is, jammer dat het bericht alweer is verwijderd. En dan nog even voor iedereen achterin de klas met de oren dicht en het Facebookprofiel op 'zelf onderzoek doen': Hanna Sevenster is dus géén actrice en géén politicus voor D66. Dat is Ilona Roodkerk. Maar die is dan weer geen rechter bij de Raad van State. Helder!