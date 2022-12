De oude voetbalkantine rook naar frituur en is dood.

De kromme veldbewaarder, die op zijn iepiehiepende fietsje de poort kwam openen op zaterdagmorgen om 07:30u, zit nu net twee jaar in het bejaardenflatje om de hoek. Hij wordt zondagmiddag om 13:45u altijd door zijn zussen in een rolstoel naar het slagveld gerold. Hij spuugt trouw op het portaal en rochelt nog wat meer, zodat hij dit zo'n honderdvijfenzestig meter verder kan herhalen tegen het kozijn van de voordeur van het nieuwe kantinegebouw. In de deursluis klinkt dan standaard een dieper, aards geluid, waarna de met cellulitis en bloemkoolkapsel kampende dames weer rechtsomkeer kunnen maken. Want stront in de slip.

De naar urine stinkende snor zweefde in de jaren voordien met gemak ruim veertien uren per etmaal over het terrein. Ballen werden opgepompt, de maaiturk werd op de grasmaaier toegesnauwd dat de randen van het veld niet pas liepen, de koffiezetapparaten stonden niet goed ingesteld en de kleedkamers stonden blank omdat de B2-spelers weigerden om het douchewater weg te wissen. Daarop bleken ook de scharnieren van de luchtramen doorgeroest en moest Adje van Driepelen worden opgetrommeld om een noodscharnier te zetten. De kromme deed het alsof zijn leven ervan af hing.

Acht dagen geleden is de kromme echter plotsklaps overleden. Ik hoorde het van mijn mede-teamgenoot A. Hij vernam van de verpleging dat de kromme bezoek zou hebben gekregen van enige familieleden. Na dit bezoek zou een dame van de verpleging de kromme hebben bezocht ten einde te informeren naar zijn toestand. Deze verpleegster zou de kromme hebben aangetroffen op zijn fauteuil, met naast hem, op een klein bijzettafeltje, een enorme zak met taai-taais. De kromme zou daarop zijn duim hebben opgestoken, terwijl hij een tevreden grimas trok, onderwijl kauwend op enig voedingsmiddel. De verpleegster heeft aangenomen dat de kromme kauwde op een taai-taai. In het autopsierapport dat ik vandaag ontving staat vermeld dat de kromme resten van gebak in zijn maag had. Een politierapport wist te melden dat de kromme dood aangetroffen werd naast een zak met gebak die typerend was voor eindejaarsfeesten. Bij navraag bij de politie bleek dat de politie het betreffende gebak niet nader wilde aanduiden als ‘taai-taai’ of ‘sinterklaasgebak’ omdat het aantal voetballers van onze club dat zich conformeerde aan de Islam ‘te groot was’. Volgens de woordvoerder ‘[…] zou de pleuris zijn uitgebroken[…]’ als dit als zodanig zou zijn vermeld. De kromme kwam per slot van rekening in de kleedkamers waar de edele mennekes met hun edele delen zich stonden te douchen, om te kleden en groot stonden te wezen zonder dat ze feitelijk wisten wat ze feitelijk zouden moeten kunnen zijn. Of zoiets, want Allah.

Afijn, de kromme is dood. We treuren in intense stilte, met de minstens zo weinig toevallige omstandigheid dat het tegelrijke ‘pleintje’ voor de nieuwe kantine nu wordt ingenomen door allemaal oud-voetballertjes met een Islamitische houding, huidige voetballertjes met een Islamitische houding en hun rijk geschakeerde groep familieleden en aanverwanten met een Islamitische houding. De blijdschap is om ogenschijnlijk onbekende reden zelfs zo groot dat men tal van vervoersmiddelen, afvalstoffen en bosloof ten vuure draagt. Op enige auto prijkt de Marokkaanse vlag.