Het is nu twee dagen geleden dat de Algemene Rekenkamer een vernietigend rapport publiceerde over de manier waarop onze NPO belastinggeld over de balk smijt. Rekenkamerpresident Arno Visser was dinsdagavond niet te gast bij talkshow Pauw ('Het gesprek van de dag met de hoofdrolspelers uit het nieuws') en ook niet bij 'de altijd spetterende en spraakmakende uitzendingen van Nederlands leukste en populairste talkshow' DWDD. Rekenkamerpresident Arno Visser was woensdagavond opnieuw niet niet te gast bij talkshow Pauw ('Het gesprek van de dag met de hoofdrolspelers uit het nieuws') en opnieuw ook niet bij 'de altijd spetterende en spraakmakende uitzendingen van Nederlands leukste en populairste talkshow' DWDD. De GeenStijl Onderzoeksredactie zocht uit: wat was er volgens de NPO belangrijker dan de NPO?

Iets op de NPO

Mensen die iets gezien hebben op de NPO

Iets op SBS 6

Iets op RTL 4

Frans Timmermans

Wim Pijbes

En Femke Halsema!

Denkt Hilversum dat geld uit de lucht valt?