Het is een rommeltje bij D66. De partij werd jarenlang bestuurd als een bangalijst, en het Nieuw Leiderschap van Sigrid Kaag weet zich daar geen enkele raad mee. Een artikel van NRC over de kwestie-Rafaela kondigt het volgende integriteitsprobleem alweer aan. Paul van Meenen (enigszins verdachte hoek) stapt binnenkort over van de Tweede Kamer naar de Senaat. "De vrijgekomen zetel komt toe aan Sidney Smeets, die man die vorig jaar was vertrokken na klachten over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Vragen over zijn integriteit zullen dan opnieuw actueel worden. Duidelijke antwoorden zijn niet te geven zolang de partij geen zorgvuldig onderzoek naar de beschuldigingen aan zijn adres heeft laten doen." Iedereen die Sidney Smeets de laatste tijd op twitter volgt, weet dat D66's Dikste DM'er die na zijn val weer helemaal bovenop zijn morele paardje is geklommen. En ja hoor. Sidney lijkt er ook weer zin in te hebben (in het Kamerlidschap, red.). Krijgt Jan Paternotte er binnenkort een iets te actief lid bij in de fractie? Of is het tijd voor Groep Smeets (mogen wij dat zeggen?)? Antwoord in de DM!