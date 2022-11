Je liefde voor D66 kennen we inmiddels wel, je blijft ze door dik en dun steunen, tegen beterweten in. Zoals je zelf al schrijft, kán D66 de eigen geschillencommissie dit ook laten afwikkelen omdat het niet over de inhoud hoeft te gaan, komen ze goed mee weg.

We hoorden D66 namelijk nog nooit inhoudelijk reageren op de interne onderzoeken die er wél toe deden of zouden moeten doen. Herinnert u zich nog Pechtold of Van Drimmelen of de bangalijstjes op de vleeskeuringen van deze partij? Allemaal zaken waar de interne onderzoeken in lades verdwenen of überhaupt niet werden uitgevoerd en ook deze case is alleen bekend geworden door een lek, niet door transparantie.

Dus je kunt lullen wat je wilt, D66 staat niet echt bekend om integriteit en dat bewijzen ze om de haverklap.