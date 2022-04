Kaag moet verder zonder haar PR- en merkadviseur, Frans van Drimmelen. Die had haar onder zijn hoede genomen toen ze gepasseerd werd in haar streven om secretaris generaal van de VN te worden.

Omgekeerd had Van Drimmelen van zijn andere klant - D66 - de opdracht gekregen om een nieuw politiek gezicht te vinden en de combinatie was snel gemaakt.

Kaag kan na het debacle van vandaag het beste gewoon toch opstappen. Haar oliemannetje is weggevallen. Het punt met Kaag is dat ze de likeability heeft van een schorpioen en de aaibaarheid van een krokodil.

Haar enige politieke wapens waren moraal en fatsoen en die zijn nu wel voldoende uit handen geslagen.

Publikatie van deze affaire door en in De Volkskrant geven wel aan dat ook in de linkse massamedia de liefde voor Kaag wel weg is.

Ze is met deze demaské ook in de coalitie van haar paard gevallen. Rutte vreet haar op, met huid en haar. De minister van financien zou juist in deze tijd van inflatie sterk in haar schoenen moeten staan, Kaag is verre daarvan.

Ik zou zeggen: Sigrid, meid, lees wat Ronald Plasterk in De T. schrijft en neem het ter harte. Wanneer je nog iets hebt met dit land, pak je boeltje op en vertrek uit de politiek. Dit wordt niks meer.