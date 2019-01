@beste GeenStijl,



De huidige definitie van diversiteit.



Diversiteitsbeleid = anti-wit racisme.



Hoeveel ik ook een hekel aan D66 en de schade die ze NL hebben gebracht ... laat D66 met rust waar het over diversiteit gaat.



Schrijf alsjeblieft eens een keer over het 'gebrek aan diversiteit' bij allochtonen!



Kom eens naar 010 en probeer eens op zoek te gaan naar een autochtone NLer in een Turkse supermarkt, een toko, de Oriental (chinese) supermarkt, een Surinaamse broodjeszaak, shoarma of donerzaak, een van de kledingwinkels op de buitenlandse laan, de winkeliersvereniging op zuid, een afro kapper. Probeer een NLse taxichauffeur te vinden. Tel hoeveel NLse ambachtelijke slagers en hoeveel halalslagers er in 010 zijn. Probeer eens een NLse afrokapper te vinden. Loop eens een (of meer) van zulke zaken binnen en vraag WAAROM eens er geen autochtone NLer voor ze werkt. Doe dat nou gewoon eens!

Loop eens een stadswinkel binnen, tel hoeveel allochtoon en NLs baliepersoneel er zit, en vergelijk dat met de bevolkingssamenstelling van de stad of wijk. Ook bij overheidsdiensten zien we minder diversiteit.



'Diversiteitsbeleid' is als een straat met twee-richtingverkeer. Tenminste, zo zou het idealiter moeten zijn.

Als het verkeer maar 1 kant op gaat (een-richtingverkeer), is het geen diversiteit maar racisme.

Dan hebben we geen diversiteitsbeleid maar een apartheidssysteem.



Het diversiteitsbeleid van nu zal NOOIT werken, zolang NL geen werk maakt van het bestrijden van (anti-wit) racisme onder allochtonen, en het huidige anti-racisme en anti-discriminatiebeleid niet word uitgebreid met ook het bestrijden van racisme en discriminatie (gepleegd door allochtonen) van blanke mensen.



Zolang niet alle vormen van racisme worden bestreden, zal het nooit ophouden. Het zal dan juist alleen maar toenemen. Het racisme dat niet word bestreden, krijgt dan alle ruimte om te groeien.



Ik hoop dat de GS scribenten een keer serieus willen nadenken, vergaderen over en besluiten om iets te schrijven over het ontbreken van diversiteit bij bedrijven, verenigingen en instellingen die gerund worden door allochtonen.



Wie beter dan GS om de primeur te hebben, en als eersten daar iets over te schrijven, toch? :)