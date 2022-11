De eerste resultaten van de onderzoeken van het Openbaar Ministerie naar de handtastelijke misbruikhandjes bij The Voice zijn binnen en daaruit blijkt dat Vrouwe Justitia haar stoel niet omdraait voor de twee aangiften die waren ingediend tegen Voice-regisseur Martijn Nieman. "Dit betrof een onderzoek naar aanleiding van twee afzonderlijke aangiften tegen dezelfde verdachte van een onzedelijke betasting en een zoen op de mond. Na zorgvuldige bestudering van het onderzoeksdossier en intern overleg is door de officier van justitie besloten in de betreffende zaken geen vervolging in te stellen tegen de verdachte. Er is geen bewijs gevonden dat de aangiften ondersteunt." Over Martijn maakten liefst VIJFTIEN vrouwen melding van handtastelijkheden en ongewenst gedrag bij BOOS-Tim en deden twee slachtoffers aangiften, maar door gebrek aan bewijs mag N. ongestraft doorgaan met amicaal zijn. Voor Martijn was het destijds al duidelijk: dit ligt aan iedereen behalve Martijn. Die was volgens Martijn namelijk heel goed met kandidaten die hij even vastpakte, knuffelde en adviseerde om topjes wat lager te trekken zodat de "talenten" beter zichtbaar waren. Martijn snapt het probleem niet, want volgens Martijn kon dat een paar jaar geleden nog gewoon. En die Martijn wordt nu door het OM geen strobreed in de weggelegd. Dus pas op als u hem tegenkomt: hij kan wat amicaal zijn.