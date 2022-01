The Voice-regisseur Martijn Nieman, over wie vijftien meldingen van seksueel grensoverschrijdend bepotelgedrag zijn gedaan, mag zich straks net als collega's Ali B. en Jeroen R. verantwoorden voor de rechter: er is aangifte gedaan van aanranding. Volgens advocaat Sébas Diekstra is de aangifte niet gedaan door een van de vrouwen uit de Boos-uitzending. Martijn zelf zal er wel helemaal niks van snappen: terwijl hij aan vrouwen zit, zat zijn struisvogelkop namelijk onder de grond. Hij is gewoon amicaal, hij moet vrouwen toch op bepaalde manieren aanraken, hij is toch regisseur, hij is toch Martijn Nieman, het is toch 2022, waarom zoeken die vrouwen er van alles achter, het is zo'n teleurstelling. Nou Martijn, dikke lul voor je. Wat zou die 'mooie vrouw' van Martijn Nieman er eigenlijk van vinden?