" Noppert is de enige die momenteel echt in vorm is" ? En dit is serieus, of heeft van Gaal een borreltje op voordat ie de persconferentie inging?

Iemand eerst op 1 zetten en dan eruit pleuren of vice versa (Bijlow en Cilessen, de laatste zelfs 2x nu), dat kan je gewoon niet maken. Deze man is volkomen gek. Noppert heeft nul internationale ervaring en deze man gaat mee en Cillessen (ok , engnek eerste klas, maar gaat nu even over kwaliteiten) mag thuis blijven. Daley Blind gaat mee, want papa gaat ook, ach ach wat een eng zooitje is het toch. Mag hopen dat dat hele hypocriete zooitje na 3 wedstrijden weer thuis zit. Voetbal Inside bannen om een Akwasi grapje, maar wel gaan voetballen in een Homo hatend moslim land waar duizenden mensen zijn overleden door toedoen van een vreselijk regime. Heb er geen woorden voor.