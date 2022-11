Er gaat niets aan worden gedaan. Er wordt al meer dan 50 jaar niets aan gedaan.

In kom uit West, Mercatorpleinbuurt. In de jaren 60 was Nieuw West zeer fijn om te wonen. Mooie nieuwe woningen met veel ruimte en groen, wellicht een beetje saai, maar het zag er allemaal keurig uit als ik een avondwandelingetje over de Postjesweg, Robert Fruinlaan, Oostoever en dan via de nieuwe Jan Evertsenstraat weer terug naar mijn buurt had ik daar een fijn gevoel van.

Jaren 70 begon het allemaal te veranderen, ik geef toe, de oorspronkelijke bewoners gingen verhuizen aangelokt door het vooruitzicht van een eigen huis in Almere, Hoofddorp of Lelystad.

Het ging achteruit, ook de Mercatorpleinbuurt ging achteruit. Laatst was ik nog eens in Nieuw West, stapte uit op metrostation Postjesweg. De buurt rond de Derkinderenstraat en Jan Tooropstraat zag eruit als een shithole. Vreemde figuren stonden op hoeken tegen elkaar te schreeuwen in een vreemde taal en overal lag vuil.

Ben doorgelopen via de Robert Fruinlaan en de Oostoever en op de steiger van de Sloterplas nog even stilgestaan bij de jaren 60.

Toen was ik er wel klaar mee en wist, ik heb hier niets meer te zoeken, niets meer.