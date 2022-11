Rutte IV gaat vallen om iets waar we geen keuze in hebben. We "moeten" die mensen wel opvangen (want we zijn geen barbaren meer) en om dat te doen moeten ze nu ook geplaatst worden in NIMBY gemeenten. De D66 en VVD gemeenten zeg maar. Ik neem aan dat er een juichstemming heerst voor deze "Dwangwet".

Dat of misschien kunnen we landloperij weer strafbaar maken? Hebben die mensen ook bed, bad en brood. Want het zijn tenslotte eigenlijk gewoon landlopers. Internationale landlopers. Als het echte vluchtelingen blijken te zijn dan mogen ze naar de daklozenopvang.