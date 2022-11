Deze onderbuikbraak van zetelvuller Hatte van der Woude in Trouw (welke slechtziende Paint-puber maakt die illustraties?, red) is misschien wel het meest typische vvd-voorstel dat er is. Ze brengt haar oproep om alle taboes bij de aanpak van straatintimidatie opzij te schuiven als een krachtig statement, maar uiteindelijk is het niets meer dan het ongewijzigd vooruitduwen van bestaande problemen door een bureaucratische bulldozer. In plaats van een daadwerkelijke aanpak van het probleem is het wederom een oproep om meer onderzoek, in dit geval zelfs een onderzoek naar de resultaten van eerdere onderzoeken. Onderzoeken die in 2017 al uitwezen dat Marokkanen oververtegenwoordigd zijn onder de vrouwen lastigvallende straathangers. Hatte lette goed op bij de vertragingslessen die Rutte & Co de afgelopen jaren hebben geperfectioneerd. Daadkrachtige woorden in de media, met name rond verkiezingstijd, maar in werkelijkheid het proces vertragen in een bureaucratische stroop van onderzoeken, commissies, rapporten, adviezen en werkgroepen terwijl het probleem blijft bestaan. Een tactiek eveneens toegepast op onder meer het marihuanavraagstuk, de afhandeling van de Sywert-deal en tig andere onderwerpen. Het is een aanpak die Van der Woude al aardig onder de knie heeft, dus die is hard op weg om een uitstekende vvd-tassendrager te worden.