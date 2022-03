De hoop op legalisering van cannabis lijkt langzaam te verpulveren in een grinder van onnodige bureaucratie. De christelijke partijen plaatsten legalisering al in de ijskast door in te stemmen met een vier jaar durend wietexperiment en nu stapelt dit proefproject vertraging op vertraging. Afgelopen najaar werd al uitgesteld naar halverwege dit jaar en nu melden Kuipers en Yesilgöz aan de Kamer dat het toch zeker het tweede kwartaal van volgend jaar wordt voordat de eerste legale wiet in de geselecteerde coffeeshops ligt. Vervolgens moet nog een jaar getest worden voordat de regering in 2024 een kabinetsstandpunt naar de Eerste en Tweede Kamer stuurt, al voorspellen we nu al dat ze dat gaan uitstellen tot na het volledig experiment (2027), want momenteel weten ze niet eens waar dit project aan moet voldoen om succesvol te zijn. "De tweede opgave betreft het vaststellen van criteria voor de beoordeling van de uitkomst van het experiment op het gebied van criminaliteit, volksgezondheid en preventie. Op dit punt zijn we bezig met de uitwerking hiervan." En ondanks dat nog geen gram legale wiet is gekweekt faalt het D66-project aan alle kanten: de legale telers kunnen moeilijk ruimte vinden en geen bankrekening openen, achteraf moet alsnog een grote stad aan de proef worden toegevoegd waarvoor een wetswijziging nodig is en ook het vinden van deelnemende telers verloopt extreem moeizaam. De wwjd-partijen wrijven zich ondertussen tevreden in de handen, want hoe harder dit project faalt, hoe minder kans op uiteindelijke legalisering. Of dat dan daadwerkelijk aan de cannabis of toch gewoon aan de zelf gecreëerde bureaucratie ligt, boeit ze niet.

Tijdschema dat morgen alweer achterhaald is