Zucht. Die hele proef is zucht. Een experiment is bedoeld om iets van te leren, maar de doelen van dit onderzoek zijn om te zien of het mogelijk is om legaal te telen, leveren en verkopen, en of de kwaliteit gemonitord kan worden. Wat leren we uit deze proef dat we niet allang weten? Ja, legaal telen, leveren en verkopen is mogelijk want we doen het met tomaatjes en scharreleitjes ook al. Zelfde voor de controle op kwaliteit. De echte vraag is wellicht: kunnen we dit doen zonder dat een deel van de legale productie zijn weg vindt naar de illegaliteit. Het antwoord is: die controle is verdomd lastig... maar als je een beperkte proef neemt en de teelt in de rest van het land illegaal houdt, dan vraag je er ook wel een beetje om.



Waarom gaan ze niet gewoon eens praten met de autoriteiten in staten in de VS waar de teelt en verkoop inmiddels al een flinke tijd gelegaliseerd is? Die hebben inmiddels al ervaring hiermee, en op grote schaal. Of zou dit experiment misschien ontworpen zijn om te mislukken? Zou ook niet de eerste keer zijn.