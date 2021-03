Na Uruguay, Canada en enkele staten in de VS staat nu ook Mexico op het punt om wietteelt, -handel en -bezit te legaliseren. Terwijl wij op een pompwagentje staan te gedogen knalt zelfs de mariachiband ons voorbij in een sneltrein van progressiviteit. De vastgelopen verdeeldheid in Nederland is groot, omdat zowel de tegenstanders (alle godaanbidders en de PVV) als de voorstanders (zo'n beetje de rest) in de minderheid zijn. Het is namelijk de VVD die geen standpunt durft in te nemen en al jaren een patstelling veroorzaakt. In het partijprogramma houden ze het op "slimmer regelen" van de teelt en handel. "Voor de slimme aanpak wachten we eerst de uitkomsten van het huidige experiment met de gesloten coffeeshopketen af." Dat is geen standpunt, maar een vorm van tijdrekken. Dit experiment dat in januari 2019 is goedgekeurd, zit nog steeds in de voorbereidende fase en gaat nog jaren duren. Deze afwachtende houding van de VVD lijkt vooral handig te zijn voor de formatie. Zitten de coalitiepartners dadelijk op links dan claimt de VVD dat ze altijd voor verandering hebben gepleit, maar zitten de partners in de christelijke hoek, dan voorspellen wij dat er meer onderzoek nodig gaat zijn en de daadwerkelijke legalisering van cannabis wederom op een dood spoor belandt. Toch ironisch dat het vastgelopen Nederlandse drugsbeleid niet opgelost kan worden door de VVD's verslaving aan regeren.