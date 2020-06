: Wel nee. Een overheid zou eigenlijk alleen iets mogen verbieden als het voor grote maatschappelijke problemen zorgt. "We vinden het onwenselijk of zondig" is niet goed genoeg, ook niet als we dat "met z'n allen" vinden. De overheid moet steekhoudende argumenten voor een verbod aandragen, en niet om argumenten vragen waarom ze het zouden moeten legaliseren.



De problemen rond drugs zijn tweeledig: de schade die de drug zelf teweeg brengt, en de criminaliteit. Dat laatste argument is volgens jou dus een non-argument in het geval van cannabis: als je een drug legaliseert vinden ze wel wat anders, dus het is niet de drug zelf die de criminaliteit veroorzaakt.



Blijft over het argument van de schade die de drug zelf veroorzaakt. Die is bij cannabis nagenoeg nul, en is er dus geen argument over om legalisatie in de weg te staan. Extacy idem. Bij hard drugs ligt het wel anders.