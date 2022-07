Dan is er echt veel mis als ze zo lang nodig hebben om alles onder de tafel te schuiven. Lijkt er op dat Deloitte doodsbang is om he5nsar buiten te brengen, want zo lang de “liberalen” en hun farizeeërs aan de macht zin. Ze geen contract meer zullen krijgen. Ze krijgen het gewoon niet voor elkaar en hebben gewoon niemand om voor de bus te gooien.. want de jonge moet beschermt worden, want die weet te veel,

Ps. Je zou een democratie zoals Israel od zui-Korea willen, daar gaan corrupte bestuurders en ambtenaren wel de bak in. In Nederland nooit. Toch een teken dat er iets niet klopt. Want er is altijd corruptie. Zoals een tesla model of contract van ijslevering aan de floriade door een vooraanstaand D’66 kamerlid bij een gemeente met een D’66 burgemeester, die nu D’66 minister is