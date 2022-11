Is wel zo, en nu is het momentum er, men maakt er geld voor vrij en de urgentie zit bij het publiek ook wel tussen de oren. Maar dan moet je ook doorpakken met een gedegen plan, niet met die luchtfietserij van de klimaattafels. En we gaan het ook niet redden met al die kleine maatregelen waar de individuele burger als brave calvinist een goed gevoel bij krijgt, zoals de fiets pakken in plaats van de auto, geen plastic rietjes gebruiken, of je oude emails wissen omdat deze opgeslagen zijn in "energieslurpende datacenters" (dat laatste is een suggestie van een of ander fucking deugend pensioenfonds of een bank of zo, op de radio).



Reduce, re-use, isoleren. Elektrificeren. En een gedegen nationaal energieplan waarin staat hoe wij in de toekomst energie opwekken en opslaan.