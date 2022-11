Wat is dat NRC toch ook een kutkrant.

"Al eeuwen is er een traditie waarbij activisten kunst vernielen, of het nu om religieuze, politieke of morele redenen is."

De drogredenering "altijd zo geweest". Al eeuwen is er een traditie waarin heksen verbrand werden. Al eeuwen is er een traditie waarin ongelovigen onthoofd werden. Al eeuwen is er een traditie waarin men in God gelooft. Al eeuwen is er een traditie waarin het OK was om slaven te houden.