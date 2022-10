Tja Eric…

Een buitenslaper dus.

Waarom moest deze Senegalese toerist buiten slapen?

Juistum! Er was geen plek voor Cheano.

Waarom was er geen plek?

Nou Eric, dat zal ik je vertellen….

Er komen veel en veel teveel mensen tegelijk naar ons land.

Dat komt omdat Nederland een magneet is en zelf zorgt voor een aanzuigende werking.

In plaats van Cheano direct naar Dakar te sturen(via Parijs) krijgt Cheano 5 weken onderdak.

Ik snap Cheano wel, want na onderdak is er niets meer aan het handje.

En jongens als Cheano zijn er ondertussen een paar duizend, iedere stad heeft ze.

Uitgeprocedeerde illegalen.

Zo slap is Nederland en zo beroerd is de samenwerking met de Magreb landen.

Eric denkt in oplossingen.

Meer, meer, meer AZC’s, desnoods gedwongen.

Hij krijgt bijval van een pratende hamburger, Hubert Brult.