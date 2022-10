:

Via NOS:

—— De Inspectie Gezondheidszorg en het ministerie van Volksgezondheid treden tot nu toe niet op tegen niet-artsen die jongetjes besnijden. Een woordvoerder van de Inspectie geeft als reden: "In de afgelopen vijf jaar tijd hebben wij geen meldingen ontvangen van besnijdenissen waarbij iets is misgegaan, die zijn uitgevoerd door iemand zónder BIG-registratie."

De Inspectie weet wel hoe vaak het mis gaat als een arts besnijdt: in de afgelopen vijf jaar kwamen totaal acht meldingen binnen over letsel na een besnijdenis.

'Niets met de Inspectie te maken'

Herman Loonstein is in het dagelijks leven advocaat. Hij besnijdt sinds 1984 baby's in joodse kring. "Er komt geen overheid aan te pas en dat is maar goed ook want het is een religieuze gebeurtenis waar de overheid niets mee te maken heeft", zegt Loonstein.

De advocaat vindt dat hij een bekwame besnijder is omdat hij ooit een examen aflegde bij het N.I.K. (Nederlands Israëlitisch kerkgenootschap) en sindsdien naar eigen zeggen een kleine 2000 keer besneed. De Inspectie of een andere overheidsdienst heeft hem nooit gecontroleerd. "Als ze me zouden benaderen, dan vraag ik: 'wie is u?' Ik heb niets met de Inspectie te maken."—- -/