Gefeliciteerd Wouter Koolmees! Nieuw Leiderschap Leugenaar Koolmees die u eigenlijk alleen nog kent van stiekem stoomlocomotiefje spelen en het aan de verkeerde kant van de geschiedenis staan in de toeslagenaffaire is de nieuwe baas van de NS want zo werkt dat in een land met een verfrissende bestuurscultuur. Immers: "Wouter Koolmees heeft een bewezen staat van dienst als bestuurder die zaken voor elkaar krijgt." Haha ja echt wel. Aanstelling per 1 november en dat is precies op tijd voor het gezeik, want dan liggen er blaadjes op de rails en loopt alles bij de NS in de puree. De blijste vrouw van Nederland is Sigrid Kaag. In 1992 zat ze voor het laatst tussen het plebs in de trein, in de stinklucht van patatje joppie en bedorven mandarijn, en vanaf dat moment vond ze het tijd voor een eeuwigdurend lidmaatschap op dikke BMW met chauffeur. Maar uiteraard weet zij wel wat goed is voor de NS - haar partijgenoot. Nieuwe politiek, nieuwe bestuurscultuur. Succes Koolmees.