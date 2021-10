25.000 doden agv nicotine per jaar. Jaar in, jaar uit. Covid is dan een lachertje. Voeg er het ziekteproces voorafgaand aan overlijden aan toe, en dat deze qua ziekenhuis opnames per jaar veel hoger liggen. Dan is dat hele deuggedoe dat we “dus een QR samenleving nodig hebben” een lachertje. Ziekenhuizen hebben het altijd druk en er zijn pieken, zeker ook door covid en sta vanwege de extreme besmettelijkheid achter de lockdown vorig jaar. Nu wordt het wat treurig allemaal alsof er geen ander beroep op de gezondheidszorg wordt gedaan.

Dit is geen oproep tot verbod op roken, of wat dan ook. Bedenk dat we een levensverwachting hebben die iets boven de 80 ligt. Dat is vanwege hele goede voeding en hygiëne. Wat betreft voeding ook de betrouwbare, stabiele productie en distributie en kwaliteit van voedsel. Met onze boeren als gidsland.