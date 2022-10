Helemaal niemand wil 't Neuqhotel van Halsema schreven wij twee jaar geleden al. Pogingen om het wereldberoemde Red Light District een locatie elders in de stad te geven, kwamen op felle protesten te staan. Jarenlang is er grof geld verdiend aan het massa-toerisme dat naar de "dames" kwam kijken. Maar nu vinden een paar boomers en pandjesbazen het te druk in de binnenstad, en mogen De Wallen oprotten. En dat valt nog niet mee. Anno 2022 wil nog steeds helemaal niemand Het Neuqhotel van Halsema. Deze week had de longlist (8 locaties) teruggebracht moeten worden naar een shortlist van 3 locaties. Maar zelfs deze eenvoudige handjob krijgt de Stopera maar niet voor elkaar. RAI sputtert tegen. Oost heeft een wegtrekker. Sloterdijk last van droogheid. Er zit niks anders op alsdan een keurig en fatsoenlijk erotiekeiland opspuiten tussen Haveneiland-Oost en Fort Pampus. En dan noemen we het Muiderslet.

Opspuiten maarrrr