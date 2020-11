Dat kan je wel zeggen ja:

"Oeps, Tweede Kamerlid GroenLinks blijkt zelf ‘pandjesbaas’

Tweede Kamerlid Lisa Westerveld van GroenLinks is een particuliere verhuurder van een woning in Nijmegen. Haar partij propageert juist tegen het bezit van woningen door particulieren 'als handelswaar om geld mee te verdienen'.

Dit blijkt uit een onderzoek van het tv-programma Zembla naar nevenactiviteiten van Tweede Kamerleden.

Uit het onderzoek bleek dat 21 parlementariërs nevenactiviteiten hadden naast hun werk als Kamerlid zonder dat deze (volledig) vermeld stonden in het openbaar register. Om belangenverstrengeling te voorkomen zijn Kamerladen verplicht hun nevenactiviteiten te melden.(...)

In het programma van GroenLinks staat het volgende over het verhuur van woningen: ‘De enorme stijging van de huizenprijzen zorgt ervoor dat veel gezinnen kansloos zijn op de woningmarkt. Het aantal daklozen is in tien jaar tijd verdubbeld. De winnaars van dit alles zijn beleggers en speculanten die op grote schaal woningen opkopen en ze voor woekerprijzen in de markt zetten.’

De partij wil bovendien de vrije sector in zijn geheel afschaffen: ‘De wooncrisis vraagt om een radicale omslag. Voor GroenLinks is wonen geen handelswaar om geld mee te verdienen, maar een grondrecht. Iedereen heeft recht op een goede betaalbare woning, wat je inkomen ook is. Daarom herstellen we de Nederlandse traditie van volkshuisvesting als publieke taak in ere. De overheid gaat weer regie nemen en komt met een woningbouwoffensief voor (sociale) huurwoningen en koopwoningen. Woningcorporaties worden weer de motor van de volkshuisvesting, we pakken dakloosheid aan en schaffen de vrije marktwerking in de huursector af.’(....)" www.vastgoedmarkt.nl/woningen/nieuws/...