Daar komt Johnny de Mol goed weg in de zaak die ex-vriendin Shima Kaes tegen hem aanspande vanwege mishandeling en zelfs poging tot doodslag. Wij hadden de popcorn al klaar staan voor een Nederlandse editie van 'Depp v. Heard', waarin alle details over de "turbulente relatie" van de twee op tafel zouden komen. We maakten ons op voor dagenlange Twitterverslagen van Belleman & Co over de vermeende losse handjes van de presentator met zijn vermeende cokeprobleem. Dagen zouden gevuld worden met getuigenissen, discussies over al dan niet bestaand zwijggeld en natuurlijk een hele lading tegenbeschuldigingen. Maar helaas, het Openbaar Ministerie trekt de stekker uit deze entertainmentshow voordat de eerste rechtbankaflevering kon plaatsvinden. De getuigen waren te onduidelijk, de geluidsfragmenten mistten context en de letselfoto's en -verklaringen bleken onvoldoende eenduidig. "Al met al heeft dit onderzoek niet geleid tot voldoende bewijs. Derhalve heeft de officier van justitie besloten de aangifte te seponeren." Johnny blijft een vrij Molletje en banjert volgende week alweer over uw scherm in Restaurant Misverstand (geen grap, red.). Wie wel in de rechtbank verschijnen zijn die totale malloot Karim Aachboun en zijn kantoorgenoot Ad Aerts voor het chanteren van de familie De Mol. Daarmee krijgen we een laf bijgerecht geserveerd terwijl het smakelijke hoofdgerecht aan onze neus voorbij gaat. Benieuwd wanneer we Johnny's kant van het verhaal tegen betaling kunnen lezen in de LINDA.