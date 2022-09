Ja, #MeToo is heel vervelend voor de slachtoffers enzo, maar lage oplagecijfers zijn pas echt erg. En gezien Linda 'ik heb niets verkeerd gedaan' de Mol zichzelf vooral als slachtoffer ziet, grijpt ze het wangedrag van haar man aan om de oplage van haar eigen magazine op te krikken. Ze wil met haar kant van The Voice-zaak weliswaar geen afbreuk doen "aan het leed van slachtoffers of het grote belang van de #metoobeweging", maar gebruikt de kwestie wel om de verkoop van haar tijdschriftje te promoten. Dat vonden we al een slecht idee, maar Linda negeert de kritiek (familietrekje?) en teast hierrrr haar dramatische monoloog met een extra dosis zelfmedelijden. Als u vervolgens echt wilt weten wat Linda vindt van het feit dat manlief zijn positie en familiebanden misbruikte om jonge meisjes lastig te vallen door ze onder andere foto's van zijn apparaat te sturen, moet u wel even 7,45 euro dokken voor de nieuwe LINDA. Vanaf woensdag 21 september in de winkels! Ze had uiteraard het relaas volledig online kunnen gooien, maar waar u een smeerlap ziet, ziet Linda een verdienmodel. Iedereen wint! Nou ja, behalve Jeroens slachtoffers, maar daar geeft geen Mol om...