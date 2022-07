Qua postzegel NL begrippen is dit idd wereldnieuws ja. Tel daarbij op de ziekelijke neiging van den Nederlander om van elke ándere Nederlander zijn eigenste buur te maken en zich daarmee te bemoeien, en je hebt en scoop van jewelste.

Kun je dalijk met een halve zonnesteek fijn klessebessen met de buurvrouw over de oerlelijke plastic schutting in het aangeharkte tuintje van je.

-"Zeg, hebbie het al gehoord?"

-"Wat? Linda?"

-"Vieze Jeroentje doet tóch iets goed..."

-"Ja, die lul zal wel een gouwe piemOl hebben, Maartje."

-"Nou en óf!" (Maartje visualiseert nu een 'gouwen piemOl, iets wat zij nooit had).

-Nou, het zal wel weer niet lang doorduren, Maartje."

-"Nee, laat ze mekaar allemaal maar fijn de put in lullen, ook die tv jongens," sprak Maartje ferm tegen Katinka. (haar gezicht was nu vuurrood)

-(er volgt een soort klap, alsof iets tegen de tegels omvalt)

-Zeg Maartje, hoe zit het nu met jou en Harrie van de overkant?"

-"Harrie had jou toch de liefdûh verklaard?"

-"Maartje, joehoe joehoe!"

-(ongerust bestijgt Katinka haar oude, wel 35 jaar oude keukentrap om over de schutting te loeren)

-(Katinka ziet Maartje liggen in een wel héel vreemde houding).

-(Kkatinka geeft een gilletje, en doet automatisch een stapje naar benee, waarbij ze haar enkel verzwikt, en pardoes, hop, zo van het trapje in de naast gelegen kikkervijver plonst.)

-(Alleen de rimpels in het mini mini natuur zwembad van de brullende kikkertjes doet nog denken aan enig teken van leven...)

.

Met dank aan SbS6 én RTL Boulevard, die al contractvechtend dit verhaal los van mekaar uitzonden.

Dus dan zal het wel waar wezen. Ja.