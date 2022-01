Beste Linda, misschien is dit niet het moment om boos te worden op Youp, Rob, Beau en Angela. Natuurlijk mag je een mening hebben over het commentaar wat zij geven (feitelijk zeggen zij wat het merendeel van de mensen denken) maar misschien moet inderdaad even pas op de plaats maken, even absorberen wat er nu allemaal gebeurt en gezegd is, en bij je ex-partner en je broer te raden gaan waar je naïviteit je in de weg heeft gezeten. Want hoe je het ook went of keert, je bent in ieder geval onderdeel van het probleem, maar je ziet het niet. En dan is afgeven op anderen (die al dan niet terecht hun sensatiezucht niet kunnen verbergen) niet het juiste om te doen. Succes.