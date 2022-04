La la la la la it giet oan. Justitie begint een strafonderzoek tegen vier VERDACHTEN van The Voice of Holland. De namen zijn niet bekendgemaakt, maar dat gaat natuurlijk om Ali B. (achternaam bekend bij redactie), Jeroen Rietbergen, Martijn Nieman en Marco Borsato. "Door vijf personen is aangifte gedaan van mogelijk strafbare zedenfeiten tegen in totaal vier personen rondom TVOH. Het Openbaar Ministerie heeft deze aangiften onderzocht en beoordeeld. Besloten is om naar aanleiding van deze vijf aangiften verder strafrechtelijk onderzoek in te stellen. De vier aan TVOH verbonden personen tegen wie aangifte is gedaan, zijn als verdachte aangemerkt." Oftewel: we hebben het nu over verdachte Ali B., we hebben het over verdachte Jeroen Rietbergen, we hebben het over verdachte Martijn Nieman en we hebben het over verdachte Marco Borsato. Er is een nieuwe aangifte gedaan tegen Ali B., mogelijk wel of mogelijk niet door Ellen ten Damme. "De komende periode zal de politie zorgvuldig onderzoek doen. Hiervoor worden onder andere diverse getuigen en de verdachten gehoord. Naar verwachting zal dit geruime tijd duren." Spannend! This is the this is the this is the VOIIIIIICE!