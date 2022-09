Wij kunnen zeggen wat we willen maar Linda de Mol is wel een vrouw van haar woord. In januari verklaarde ze dat ze 'zodra ze een heel klein beetje op de been is', haar verhaal over de Voice-affaire zou doen in haar eigen tijdschrift LINDA en nu, negen maanden later, kondigt ze aan dat ze haar verhaal over de Voice-affaire gaat doen in haar eigen tijdschrift LINDA. Dat betekent dus dat Linda de Mol negen maanden later nog steeds van mening is dat je media die op ingetogen wijze het verhaal van slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag naar buiten brengen, zoals #BOOS, niet kunt vertrouwen, en een blaadje dat #tetten op de voorpagina zet voor een beetje #ophef wel. De opbrengst van de losse verkoop van het tijdschrift zal wel naar een of ander goed doel gaan, en ondertussen mag mevrouw De Mol in een gesprek met een van haar eigen werknemers (of nog erger: een freelancer die zich laat inhuren omkopen vanwege zijn of haar 'onpartijdige' reputatie) ongegeneerd uithalen naar Beau, Rob Goossens, Youp en die sneue, intens valse Angela de Jong.