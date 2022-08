Het grote probleem met inclusiviteit en diversiteit is niet inclusiviteit, en het is ook niet diversiteit. Het grote probleem met inclusiviteit en diversiteit zijn mensen die helemaal niet inclusief en divers zijn die dingen doen die ook niet inclusief en divers zijn en dan opeens gaan doen alsof ze wel inclusief en divers zijn omdat inclusiviteit en diversiteit goed verkopen. Zie: de LINDA. Een tijdschrift verkopen is niet inclusief: een tijdschrift is namelijk alleen (oftewel: exclusief) voor mensen die dat tijdschrift kopen. Het is ook niet divers, want alle vrouwen die de LINDA kopen zijn blonde vrouwen die heel erg graag op Linda de Mol willen kijken, omdat het kennelijk nastrevenswaardig is om als je man alles wat los en vastzit een veeg geeft, al dan niet gebruikmakend van zijn positie in de prestigieuze tv-show van je broer, boos te worden op media die daar wat zeggen.

Maar ja. Alles moet tegenwoordig inclusief en divers zijn, en dan krijg je dus de publicitaire hinkstapsprong van het taboe op tieten doorbreken door je handen voor je tepels houden. Of nu: je excuses aanbieden voor het feit dat er op een foto met allemaal tepelloze tieten geen tieten staan van lelijke vrouwen (en dat, terwijl de afdeling Inclusie & Diversiteit waarschijnlijk driftig het pigment van de dames in kwestie heeft lopen meten om ervoor te zorgen dat er wel genoeg tieten van kleur opstonden). Terwijl: de LINDA is geen tijdschrift voor blonde vrouwen die heel erg graag op lelijke vrouwen lijken. Als ze lelijke vrouwen willen zien dan kopen ze wel de Donald Duck. Maar goed. Geraldine Kemper heeft dus haar oppervlakkige excuses aangeboden voor het feit dat ze oppervlakkige foto's in een oppervlakkig blaadje over oppervlakkige tieten heeft laten zetten. Hopelijk verkoopt ze er meer [wat verkoopt die Geraldine eigenlijk? red.] door. Succes.

INSTANT ER IS OOK GOED NIEUWS UPDATE: Ook Story meldt dat Linda de Mol en Jeroen Rietbergen weer bij elkaar zijn

Sjonge jonge

'Ja sorry voor de foto maar ik was te veel bezig met tieten'

Een gesprek openen! Over tieten!