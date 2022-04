Oei! Donkere wolken pakken zich samen boven de hoop van Johnny de M., de zoon van John de Mol. Dossierbijter Ton F. de Tijd van HP/Van Dijk heeft de aangifte van Shima Kaes tegen haar ex-liefje Johnny in handen en daarin wordt een nogal verontrustend beeld geschetst van het gedrag van De M. Hij zou zijn ex-vriendinnetje op zeker drie momenten een paar flinke bietsen hebben verkocht. Zoals op vakantie in het Mexicaanse Tulum: "Op zijn verjaardag, 12 januari 2015, kreeg mevrouw Shima Kamali Sarvestani een woordenwisseling met Johnny de Mol. De aanleiding daarvoor was het notoire cocaïnegebruik door Johnny de Mol." Nou ja wie had dat nou gedacht! "Deze woordenwisseling mondde uit in fysiek geweld door Johnny de Mol. Hij heeft mevrouw Shima Kamali Sarvestani geslagen, geschopt, is bovenop haar gaan zitten en heeft haar aan de haren getrokken." Ook van incidenten in de Amsterdamse Harbourclub en op Ibiza (aanleiding: wederom het 'drugsgebruik' van De M.) zijn passages opgenomen in de aangifte, allemaal uitgebreid beschreven bij HP/Van Dijk.

Saillant: Els Verberk - de vrouw van John de Mol, de struisvogel die NIKS wist van de misstanden bij The Voice of Holland - wordt door Shima opgeroepen als getuige. En als het allemaal klopt wat er staat is die Els ook hartstikke maf. In plaats van Shima te steunen noemde ze de kloppartij op Ibiza 'belachelijk' en bracht ze het slachtoffer onder in een ander hotel: "Zij wilde niet dat mevrouw Shima Kamali Sarvestani met dit gehavende gezicht geassocieerd zou worden met Johnny de Mol." Kneuzingen, zwellingen, blauwe plekken, blauwe ogen, gescheurde lip, gescheurde wenkbrauw: de aantijgingen aan het adres van Johnny de M. zijn niet misselijk. En zelfs: poging tot doodslag. "Naast het gedetailleerde verslag van vermeende mishandelingen door Johnny de Mol in Tulum (Mexico), Amsterdam en Ibiza (Spanje) bevat het dossier tientallen foto’s van de aangeefster waarop ogenschijnlijk vele verwondingen aan haar lichaam te zien zijn, die volgens de aangifte een gevolg zijn van een drietal ernstige mishandelingen (in de aangifte wordt zelfs gesteld dat sprake is van poging tot doodslag) door Johnny de Mol." In de aangifte ook teksten van de huisarts van Shima: "Afgelopen vrijdag ruzie gehad met vriend, hij was volgens pte (patiënte, red.) onder invloed van alcohol en drugs, overal blauwe plekken, 20 minuten geduurd, is 3e keer dat het gebeurd is, nu weg bij vriend, wilde niet naar eigen huisarts, zelfde als van haar vriend, is bekend persoon, pte twijfelt daarom nog of zij aangifte doet bij de politie, pte wil graag vastleggen wat er gebeurd is."

Ook in de aangifte: screenshots van appjes van De M., ogenschijnlijk met bekentenissen: "Het spijt mij ook. Van heel veel dingen. Zeker van vanavond. Nooit goed te praten. Kansloos!! Fout. Onwaardig. Maar niet terug te draaien. Ik accepteer alle consequenties. Natuurlijk klopt dit niet. Ben veel te ver gegaan." Volgens HP/Van Dijk is Shima Kaes onlangs (30 en 31 maart) uitgebreid verhoord door de Amsterdamse politie. HP/Van Dijk heeft om wederhoor gevraagd bij de familie De Mol. "De familie wil niet reageren." OEI!

Wij zitten klaar hoor, vanavond 19.35 uur, HLF8 met presentator JOHNNY DE M.! Heeft Linda trouwens al gereageerd?

UPDATE 12.35 uur - Ook Mark Koster (schrijver van boek over familie De Mol) vindt er iets van