"Kom. Ja. Die ene nepo-baby, speelde in GTST, zoon van Willeke Alberti en John de Mol, presentator van Quiz met Ballen, had een relatie met Chantal Janzen, nee met Bridget Maasland, nee, eh, met Josje, Josje van K3, nee met Anouk van Schie..."

"Uh... Geen idee..."

"Oh ja, er was nog een relatie, beetje moeilijke naam, ook iets met afpersen, beetje vreemde zaak, er was een geluidsfragment, kom hoe heet ze nou, en wat zei hij ook alweer, oh ja, "Ik ben heel hardhandig geweest met je, en fucking terecht", Shirma heette ze, of Shima, Shima Kaes, er zou een rechtszaak komen, maar die kwam niet, en nu buigt de rechter in Ibiza zich er alsnog over, en moeten hij en Shima getuigen."

"AAAH. Het is Johnny de Mol!"