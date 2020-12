Arme Johnny de Mol! In de Telegraaf staat dat hij hartstikke onschuldig is en dat hij zijn ex-vriendin Shima Kaes (op de foto hierboven, rechts) in 2014 en 2015 helemaal niet zwaar heeft mishandeld. Tenminste, nou ja, laten we wel wezen, zijn advocaat Peter Plasman geeft in de T. toe dat er "enkele wederzijdse handtastelijkheden binnen de relatie" zijn geweest, maar verder klopt er allemaal niets van de aantijgingen. Toch gek dat Kaes volgens het AD allerlei bewijzen van de mishandeling heeft: "Volgens de aangifte gaat het om drie vermeende incidenten uit 2015 - in het Mexicaanse Tulum, in Amsterdam en op Ibiza - waarbij Johnny de Mol zijn toenmalige partner onder meer zou hebben geslagen, geschopt en gepoogd te wurgen. De aangifte en het materiaal dat als bewijs moet dienen, zijn ingezien door deze site. Naast onder meer foto’s waarop de verwondingen van Kaes zichtbaar zijn, is er een document waarin een huisarts spreekt van ‘fysiek geweld’."

Oei oei oei Johnny. En dit dan. "Zo is er een opgenomen telefoontje waarin Kaes de zoon van mediamagnaat John de Mol beschuldigt van slaan, schoppen en een poging tot wurgen. In het gesprek ontkent hij niet dat er handtastelijkheden waren, maar stelt hij dat hij Kaes nooit zomaar uit het niets heeft geslagen. (PARDON, GS) Ook zijn er foto’s bij de aangifte gevoegd die onder meer een blauw oog, een gescheurde lip, blauwe plekken en bloeduitstortingen tonen." Aha. Dus het slaan was volgens Johnny gewoon hartstikke terecht. Misschien had Shima Kaes wel een vliegje op haar oog of zoiets.

Maar goed. Volgens Peter Plasman is het allemaal een 'ordinaire publiciteitsstunt'. En ja. Als het op een media-oorlog uitdraait staat die arme familie De Mol automatisch met 10-0 achter natuurlijk. Ze hebben alleen maar ANP, Talpa en SBS onder controle en worden ondertussen keihard afgeperst door de machtige mediatycoon Shirma Kaes. Fucking onterecht allemaal. Sterkte Johnny!

"Ik ben heel hardhandig geweest met je, en fucking terecht"

