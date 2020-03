:

Ik snap niet waarom mensen zich zo makkelijk tegen die Mustafa Ercan keren. Het zal best dat hij alle beelden heeft gezien waarin hij en de schutter te zien zijn, maar het ding met vuurwapens is, is dat je zo op afstand kunt gebruiken en ik weet niet of je wel eens zo'n camera view uit een bus of tram hebt gezien, maar die brengen hooguit 3 meter in beeld.

Zoals ik eerder al zei maakt het uiteindelijk allemaal toch niet echt uit, want als het OM dacht dat ze Ercan's zaak nodig hadden om T te veroordelen dan was dit heel anders in de media gekomen. Dus welke rol speelt Ercan dan in dit verhaal? De "kleinzielige" islamiet met onbetrouwbare raadsheer waar we allemaal even onze woede op kunnen richten terwijl we in afwachting zijn van het hoofdmenu in deze zaak, het daadwerkelijke vonnis. Een zoethoudertje voor de domme massa.