Kan me de neiging wel voorstellen dat je zo'n man af wil maken als (familie van) de slachtoffers. En het argument van onzekerheid over schuld gaat hier natuurlijk niet op. Puur en alleen het idee van "niet absoluut noodzakelijk" een mens, of wat daar voor door moet gaan, doden. En misschien een beetje eigenbelang voor het geval je zelf of je dierbaren ooit in een opwelling een moord plegen en toch ook niet dood willen. Of wellicht iemand in een wraakactie meneer de tramschutter vermoordt, dan willen we ook niet dat er de doodstraf op staat lijkt me.

Maar als je de man pijn wilt doen, Boeddha zei al: leven is lijden. Als je hem een enkele reis naar eeuwige rust geeft is hij van zijn eigen k-karakter en elke mogelijkheid van spijt, al was het maar egoïstische spijt omdat hij levenslang vast zit en niet omdat hij meeleeft, verlost. Dus gewoon levenslang opsluiten. Geen spijt of zelfs maar rationeel schuldbesef betekent ook geen gratie of recht op vrijlating.

Zet dat soort figuren desnoods in een klein hutje of caravan op een weiland met een mijnenveld en prikkeldraad eromheen. Geef ze alleen het absolute minimum om te overleven, verder kweken\maken ze maar hun eigen extra's en lezen ze maar een boek of wat hun eventuele familie of bloedende zieltjes ze nog willen geven. Geen tijd en aandacht meer aan verspillen. Gezelschap zoeken ze maar bij elkaar. Als ze het ondraaglijk vinden staat auto-executie ook nog ter beschikking.