Man, man, man, is er iets dat ze wel kan? Sigrid Kaag krijgt als minister van Financiën de inflatie niet onder controle, weet niet wat duurzaam betekent en kan niet eens de rust binnen de eigen partij bewaren en nu blijkt dat ze zich ook niet aan haar eigen regels houdt. Nu weten we sinds het gordelincident uit haar eigen promodocu dat ze regels en wetten meer iets vindt voor het gepeupel en niet zo zeer voor zichzelf en dat sijpelt nu ook door naar de regels die zijn opgelegd door haar eigen ministerie. Die regels vereisen dat alle bedrijven en stichtingen eerlijk opgeven wie de uiteindelijk belanghebbenden zijn, zodat belastingontduiking en witwassen beter kan worden bestreden. Kaag bracht voorafgaand aan ministersschap haar financiële belangen, zoals haar beleggingsportefeuille en het beheer en verhuur van een tweede woning in Zwitserland, onder in een stichting, maar gaf zichzelf niet op als uiteindelijk belanghebbende, zo ontdekte RTL Z. Extreem gênant voor iemand die juist publiekelijk strijd voor de naleving van deze regels. Dat is toch een beetje alsof de premier die altijd de mond vol heeft over transparantie plots van alles geheim houdt of dat de klimaatminister de hele wereld overvliegt. Ze blijken één voor één hypocriet tot op het bod en het ergste is: niemand is meer verbaasd.