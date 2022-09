Ik ben het zeker met je eens dat Kaag gewoon kwaadaardig is. Dat Jetten oprecht is…….nee dat niet zo, maar scoort wel beduidend beter op die ladder dan Kaag. Ook hij gaat natuurlijk wel voor zijn loopbaan.

Het is wel goed om eens met iets afstand naar Jetten en 66 te kijken. De man is duidelijk als een tussenpaus aan het roer gekomen. Wat heeft iedereen gelachen om dat houterige voorkomen en presentatie van Jetten! Hij had van die vaste riedeltjes waar uitgebreid de draak mee gestoken werd.

De reactie van hem was dat hij ging leren en zijn imago wat is gaan opwaarderen. Het valt toch te prijzen. Niet mokken over de spot en narcistisch blijven hangen in het eigen gelijk.

Hij heeft zijn corvee gedraaid als partijleider en wat gebeurt er? Kaag komt binnen…

Eerst als “minister van hoop” en een vermeend top diplomaat. Al snel bleek zij een paard van Troje en keiharde machtspolitiek gevoerd voor haar carrièrepad. In de VN op een dood spoor wat bleef haken vlak onder de top van gewenste functie secretaris-generaal van de VN. Dat kan je worden maar moet je wel in eigen land een hoge post gehad hebben in een regering.

Er kwam binnen 66 “opeens”. Een beweging dat er een eerste vrouwelijke premier moest komen. Er kwam een campagne van vrouwen binnen de partij op, een jaar of zo, voor TK verkiezingen. Met 100% verkozen als lijsttrekker (eat that Poetin met je Donbas referendum).

Het is echter niets anders dan een ordinaire coup jegens Jetten die zijn positie daar echt wel verdiend had, door een vrouw die over lijken gaat als het gaat om haar carrière planning.

Ik gun het Kaag dat ze met pek en veren door andere machtsbeluste 66ers van haar troon gegooid wordt en internationaal ook op een doodlopend pad komt. Mag ze verder corvee in diplomatieke kringen blijven doen.

Kom op Jetten, de bezem er door!