Het huidige koffertje is sinds 1964 in gebruik. Het koffertje is gemaakt van geitenperkament en van binnen is het bekleed met blauwe zijde. De letters en het wapen van Nederland zijn met de hand verguld. Niet de hele Rijksbegroting past in het koffertje. Een deel van de stukken krijgt de voorzitter van de Tweede Kamer later uitgereikt.

In het recente verleden is de begroting ook 'anders' aangeboden;

Minister Zalm bood in 1999 de Miljoenennota aan op een cd-rom en presenteerde dit in een mini-uitvoering van het koffertje.

Demissionair minister De Jager bood de Miljoenennota in 2012 aan op een tablet met een Prinsjesdag-app. Zo presenteerde hij de Prinsjesdagstukken.

