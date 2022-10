De genderideologie? Wat is dat?

Klinkt meer als een zelfbedachte vijand omdat daarom.

Een heeeel klein percentage heeft een soort gender-afwijking of noem het een defect, dat het lichaam en gender niet bij elkaar passen of het functioneert anders, of zit ook fysiek anders in elkaar, zoals hermafroditisme of een van de 100 andere varianten onderin.

Maar die mensen doen verder gewoon leuk mee. Kunnen net zulke lieve of achterlijke of humorvolle of saaie mensen zijn als alle anderen. Als je dyslectisch of linkshandig bent is dat net zo. We hebben het niet over psychopaten die hun eigen land in de ellende storten of pedofielen of zo.

Maar die kleine groep mogen niet zijn wie ze zijn wat ze zijn want ... dat hoort niet ... omdat ... daarom ?

Acceptatie is iets anders dan jonge mensen een andere gender aanpraten en dat gaan cultiveren.

Wordt een beetje op een hoop gegooid.

Waarom?