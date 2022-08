2030 is maar een jaargetal. Een nebenkriegsschauplatz. Want nérgens wordt meer de discussie aangegaan of dat hele stikstofbeleid sowieso op de schop moet. Het gaat alleen maar over "wanneer". Dat is geen onderhandelen, dat is "aan het lijntje houden". Pappen en nathouden dus. Dát was de functie van Remkes, een bliksemafleider. Maar goed, dat was vanaf het begin af aan al duidelijk. Je kunt het alleen niet uit de weg gaan, want dan komen de vieze vuile beroepspolitici weer met een "zij willen niet met ons praten, dus is het niet meer ons probleem dat ze ontevreden zijn".

Gewoon standaard Rutte politiek: als de uitslag niet bevalt, doen we gewoon lekker toch wat we zelf willen. We leggen het wel een extra keertje uit, dat moet genoeg zijn.