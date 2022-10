Rappers. Dat zijn toch die mensen die door hele monotone muziek heen praten en zichzelf steeds aanprijzen.

- Kijk naar mij ik ben speciaal

ok?

- Kijk naar mij ik ben speciaal

Ja dat zei je net ook al. Wat is er dan zo speciaal?

- Kijk naar mij ik ben speciaal

Hallo?

- Kijk naar mij ik ben speciaal

Weet je, wij gaan ongecompliceerd gezellig egovrij een beugeltje bier drinken bij de BBQ. Als je weet wat er zo speciaal aan je is horen we het wel he?

- Kijk naar mij ik ben speciaal

Whatever dude.