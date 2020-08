Eergister twee schietpartijen binnen 12 uur in dezelfde Vechtstraat, waarschijnlijk allebei iets te maken met body positivity rapper Bigidagoe. En gisternacht rond 03:30 was z'n moeder aan de beurt. "Op de Nieuwersluishof in Zuidoost is in de nacht van woensdag op donderdag de woning van de moeder van Danzel S., beter bekend als rapper Bigidagoe, beschoten. Dat bevestigen meerdere bronnen." Er raakte niemand gewond, maar wij tellen 19 verse kogelgaten en dit lijkt ons toch wel weer een escalatieladdertje verder. Voor je het weet worden er advocaten op klaarlichte dag doorzeefd of zo.

Diezelfde nacht om 05:09 kwam er vervolgens een melding binnen van een schietpartij op de Cornelis Lelylaan, het is vooralsnog onduidelijk of dit met Bigi's moeder te maken heeft. Onderstaand een slagveldkaartje om de immer krimpende green zone live bij te houden.

Halsema stelt ondertussen dapper dat je "je voorzichtig moet zijn met het stigmatiseren van bevolkingsgroepen, maar dat neemt niet weg dat ik het wapengeweld in Amsterdam ernstig genoeg vind. Ik wil een ding zeggen over de suggestie die er in zit, namelijk dat je met preventief fouilleren dit soort incidenten had kunnen voorkomen. Dat is echt niet waar. Dat betekent dat je de hele stad preventief moet fouilleren, vrijwel continu. Dat kan niet." Inderdaad mensen, laten we in godsnaam niet stigmatiseren, want voor je het weet voelt iemand zich gestigmatiseerd.