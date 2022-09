Ooit zal toch iemand gewoon eens kijken naar (samenstelling van) de potentiële beroepsbevolking in bijvoorbeeld 2060? Het aantal inwoners van Nederland zal dan volgens de planning van het CBS (2020-2070) zijn: 19.830.216.

(mogelijk inmiddels al weer achterhaald).

Aantal inwoners in 2020 van 20-65 jaar 10.239.773 - op 17.407.585 inwoners.

Nederlandse achtergrond – 7.513.960

Met migratieachtergrond – 1.747.267

Aantal inwoners in 2060 van 20-65 jaar 10.799.561 - op 19.830.216 inwoners.

Nederlandse achtergrond – 5.907.459 - dat is min 1.606.501 vs 2020

Met migratieachtergrond – 4.892.113 - dat is plus 2.166.300 vs 2020

Samenstelling van de beroepsbevolking, toen, 'nu', en dan:

1980 - 87.93 – (12.07) - 8.82 – 3.25 %

2020 - 73.38 – (26.26) - 11.48 – 15.14 %

2060 - 54.70 – (45.20) - 19.34 – 25.96 %

1980: 8.0 miljoen op 14.0 miljoen inwoners totaal in NL,

2020: 10,2 miljoen op 17,4,

2060: 10,8 miljoen op 19,8.

Alleen al de aantallen/verhouding zullen toch zelfs de grootste wensdenker wel eens doen twijfelen of dit nu allemaal wel zo'n goed idee is?