Zou je niet ook een leuk item kunnen maken over mensen die zonder enige ventilatie met de open vlam hun huis gaan stoken. Met waxinelichtjes, petroleumstelletjes of andere meuk. Die dankzij onvolledige verbranding koolstofmonoxide gaan inademen? Deze hoge gasprijzen gaan mensenlevens kosten. Niet de nieuwe stofzuiger, maar de nieuwe verwarming is een doodlopende weg.

Deze energiearmoede zal ook gezinnen geven die het stoken niet meer kunnen betalen. Die worden afgesloten. Daarna komt jeugdzorg dat het koud en vochtig is, dat er schimmel op de muren groeit, dat de kinderen niet kunnen douchen, dat er geen eten op tafel staat. Jaja, die worden uit huis geplaatst. Dit wordt gewoon een herhaling van de kinderopvangtoeslagenaffaire. Waar onschuldige werkende ouders door de gehaktmolen gaan en hun kinderen mogen uitzwaaien. Aangezien de oorzaak van die uithuisplaatsing keihard bij de staat ligt, noem ik dat een staatsontvoering.

Ja, er zal altijd een oudertje tussen zitten die wel gefraudeerd heeft. Die legde de gasmeter op zijn rug, en dan telt die niet door. Het kabinet is heel blij met die ouder, dankzij die zondebok kunnen ze de hele groep fraudeur noemen. Quilty by association. Waar rook is, is vuur en kan je bijna vijftien jaar lang burgers vermalen voordat je een keer theatraal vlak voor de verkiezingen even aftreed. Al is 96% onschuldig, jaren later zullen er trollen uit de bossen komen om te blijven wijzen op de daden van die laatste 4%. Dankzij die enkelingen krijgt niemand een rechtsstaat. Lenin noemde die mensen nuttige idioten.

Ik ben maar een armzalige internetamoebe, help elkaar!