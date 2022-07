Dat al die lui PvdA klanten zijn, is verder natuurlijk nooit relevant. Het valt alleen wel enorm op dat het er zoveel zijn, des te meer omdat het niet meer in lijn is met de daadwerkelijke politieke verhoudingen. Die gemeenteraad aldaar kan dan wel denken dat ze nog heel relevant zijn en dat die pvda knakker het allerbeste is wat ze hebben maar wat dacht u er eens van om dat aan de Eindhovenaren zelf te vragen? Laat ik het anders zeggen: Als Amsterdam had kunnen kiezen, zou Femke dan Burrie geworden zijn? Hell, het zou zelfs ok zijn als dat daadwerkelijk zo zou zijn, dan is er sprake van democratie en kan je er vrede mee hebben. Maar zoals dit PvdArbeitslosenwerkverschaffungsfossiel er hier weer ingepropt wordt is wel weer typerend voor het dedain, de minachting voor democratie en de verhevenheid van de vetnekjes die elkaar de mooie baantjes toegooien. Het is Zum Kotzen.