Magistraal berichtje in het Eindhovens Dagblad over de Slechtste Burgemeester van Nederland, vvd'er John Jorritsma. Wij kennen Jorritsma al van de spetterende show rond het lanceren van het woordje 'Centraal' in de naam 'Eindhoven Centraal', wij kennen Jorritsma ook van het wegmoffelen van vervelende rapporten over vervelende moskeeën, wij kennen Jorritsma van zijn stiekeme app-campagne vanwege een poster die hem niet aanstond en wij kennen Jorritsma misschien nog wel het beste omdat hij de avondklokrellen in zijn stad een burgeroorlog noemde. Maar nu! Nu kennen wij burgemeester John Jorritsma ook als iemand die zich stoort aan buschauffeurs die toeteren als hij in zijn blauwe Audi e-tron over de busbaan rijdt. John Jorritsma is namelijk burgemeester van Eindhoven en dan kun je natuurlijk niet een beetje in je dienstauto tussen het gepeupel in de file staan, terwijl je onderweg bent naar een mogelijke burgeroorlog, een poster die misschien ergens verkeerd hangt en/of een borrel van de plaatselijke Rotary. Opvallende zinsnede in het verzoek van busmaatschappij Hermes aan de chauffeurs: "Regelmatig wordt de chauffeur van de burgemeester geconfronteerd met toeterende buschauffeurs". Hoezo 'regelmatig'? Wij zouden zeggen dat een burgemeester alleen in noodgevallen over de busbaan rijdt. Maar ja. Wij zijn dan ook geen burgemeester John Jorritsma, het sulletje van Eindhoven.